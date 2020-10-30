До конца октября не меньше 85% работников московского транспорта должны сделать прививку от гриппа. Об этом со ссылкой на приказ заместителя мэра Москвы сообщают «Ведомости».

Сотрудников общественного транспорта Москвы не допустят к работе без прививки от гриппа