Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Сотрудников общественного транспорта Москвы не допустят к работе без прививки от гриппа

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

До конца октября не меньше 85% работников московского транспорта должны сделать прививку от гриппа. Об этом со ссылкой на приказ заместителя мэра Москвы сообщают «Ведомости».

Сотрудников общественного транспорта Москвы не допустят к работе без прививки от гриппа

Сотрудникам транспортного комплекса Москвы  поставят прививку от сезонных ОРВИ в обязательном порядке. Вакцинацию должны обеспечить руководители организаций подведомственных столичному дептрансу.

Требования вступают в силу с 1 ноября. Приказ подписал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

«Отстранение даже 5% работающих на транспорте сотрудников может привести к коллапсу», — считает омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в сфере транспорта Никита Музыря.

Музыря добавил, что отстраненные из-за прививки работники вполне могут обратиться в суд и выиграть дело. В пресс-службе департамента транспорта Москвы «Ведомостям» пояснили, что требования законны и не противоречат федеральному законодательству.

Ранее правительство Санкт-Петербурга обязало компании в сфере общепита и торговли провести вакцинацию не менее 75% своих сотрудников от гриппа и ОРВИ. Отчитаться о проделанной работе необходимо по 7 декабря.

Фото: alessandro guerriero / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

30 октября 2020

Прорыв года

30 октября 2020

Открытый урок с представителем компании HUAWEI

30 октября 2020

Game Innovators 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма