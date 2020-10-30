Сотрудников общественного транспорта Москвы не допустят к работе без прививки от гриппа

До конца октября не меньше 85% работников московского транспорта должны сделать прививку от гриппа. Об этом со ссылкой на приказ заместителя мэра Москвы сообщают «Ведомости».
Сотрудникам транспортного комплекса Москвы поставят прививку от сезонных ОРВИ в обязательном порядке. Вакцинацию должны обеспечить руководители организаций подведомственных столичному дептрансу.
Требования вступают в силу с 1 ноября. Приказ подписал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
«Отстранение даже 5% работающих на транспорте сотрудников может привести к коллапсу», — считает омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в сфере транспорта Никита Музыря.
Музыря добавил, что отстраненные из-за прививки работники вполне могут обратиться в суд и выиграть дело. В пресс-службе департамента транспорта Москвы «Ведомостям» пояснили, что требования законны и не противоречат федеральному законодательству.
Ранее правительство Санкт-Петербурга обязало компании в сфере общепита и торговли провести вакцинацию не менее 75% своих сотрудников от гриппа и ОРВИ. Отчитаться о проделанной работе необходимо по 7 декабря.
Фото: alessandro guerriero / Shutterstock
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