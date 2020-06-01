Малый и средний бизнес в России начал возвращаться к докризисному уровню — исследование

Малый и средний бизнес в России (МСБ) в мае начал возвращаться к докризисному уровню деловой активности. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex.

В мае (на трех рабочих неделях с 12 по 31 мая 2020 года) обороты бизнеса выросли на 17% по сравнению с периодом самоизоляции и почти приблизились к значениям февраля 2020 года, но в годовом сравнении (период 13 мая — 2 июня 2019 года) сократились на 18%.

В мае наиболее быстрыми темпами восстанавливаются розничная торговля одеждой, электроникой, салоны красоты, пассажирские перевозки, конференции и выставки, говорится в исследовании.

В 2019 году активность МСБ восстанавливалась намного быстрее после майских праздников: тогда рост на рабочих неделях составил 56% (к периоду 1-12 мая 2019 года). В 2020 году обороты бизнеса подросли всего на 16% к праздничным дням.

В целом обороты МСБ за период самоизоляции (30 марта — 11 мая) упали на 16% к 2019 году. В апреле это падение составило 33% к апрелю 2019 года.

Майский праздничный период в 2020 году был традиционно самым низким: обороты МСБ достигли минимума с начала года. Но при этом падение деловой активности было не столь резким, как в 2019 году — из-за закрытия границ люди остались в России, а бизнес адаптировался к условиям самоизоляции, считают авторы исследования.

Фото: Unsplash