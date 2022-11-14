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Российский криптоброкер MTHUB привлек $250 тысяч при оценке в $5 млн

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российский криптоброкер MTHUB привлек $250 тысяч от сооснователя фонда YellowRockets Дмитрия Сутормина и других инвесторов. По итогам раунда стартап получил оценку в $5 млн.

Российский криптоброкер MTHUB привлек $250 тысяч при оценке в $5 млн

Российский криптовалютный сервис MTHUB получил $250 тысяч финансирования в раунде под руководством сооснователя фонда YellowRockets Дмитрия Сутормина. Об этом RB.RU рассказали в MTHUB.

Стартап по итогам раунда получил оценку в $5 млн. Средства направят на внедрение новых инфраструктурных решений, которые позволят компании стать более независимой от поставщиков торговых терминалов и провайдеров ликвидности, рассказали в MTHUB.

Криптоброкер MTHUB предлагает доступ к торговле и инвестициям различного класса активов без наценки по модели подписки. Оплата подписки осуществляется одноименным ютилити-токеном. Фокус стартапа направлен на клиентов из развивающихся рынков.

В мае 2022 года MTHUB привлек $150 тысяч от казанского бизнесмена Глеба Ядринцева за 10%-ную долю в проекте. По итогам этого раунда компанию оценили в $1,5 млн.

Фото на обложке: Inna Dodor / Shutterstock

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