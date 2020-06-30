МТС начал тестировать сервис онлайн-страхования животных
МТС начал тестировать сервис онлайн-страхования домашних животных. Партнерами оператора стали «Ренессанс страхование» и ветеринарная клиника «Ветэксперт».
«МТС тестирует ряд партнерских страховых продуктов в рамках развития своего fintech-направления», — сообщил Rusbase представитель МТС.
Пилот был запущен в июне 2020 года.
«Мы не являемся ни страховой компанией, ни страховым брокером. Мы осуществляем продажу страховок в рамках агентского договора с нашими партнерами — страховыми компаниями. Именно они осуществляют страхование и урегулирование убытков в случае возникновения страхового случая», — говорится на сайте проекта.
Застраховать можно собаку или кошку. Всего предусмотрено три пакета страхования: «базовый» за 2100 рублей в год для собак и 1300 рублей для кошек, «оптимальный» за 2700 рублей и 1800 рублей и «премиум» за 3500 рублей и 2300 рублей.
По условиям хозяевам будут возмещены расходы в ветеринарных клиниках и компенсация ущерба третьим лицам. Также в каждую программу входят онлайн-консультации ветеринара.
Пакеты страхования собак
Пакеты страхования кошек
Фото на обложке: Unsplash
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