МТС начал тестировать сервис онлайн-страхования животных

«МТС тестирует ряд партнерских страховых продуктов в рамках развития своего fintech-направления», — сообщил Rusbase представитель МТС.

Пилот был запущен в июне 2020 года.

«Мы не являемся ни страховой компанией, ни страховым брокером. Мы осуществляем продажу страховок в рамках агентского договора с нашими партнерами — страховыми компаниями. Именно они осуществляют страхование и урегулирование убытков в случае возникновения страхового случая», — говорится на сайте проекта.

Застраховать можно собаку или кошку. Всего предусмотрено три пакета страхования: «базовый» за 2100 рублей в год для собак и 1300 рублей для кошек, «оптимальный» за 2700 рублей и 1800 рублей и «премиум» за 3500 рублей и 2300 рублей.

По условиям хозяевам будут возмещены расходы в ветеринарных клиниках и компенсация ущерба третьим лицам. Также в каждую программу входят онлайн-консультации ветеринара.

Пакеты страхования собак

Пакеты страхования кошек

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