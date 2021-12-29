Илон Маск продал акции Tesla еще на $1,02 млрд

Согласно документам Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, Илон Маск продал еще 934 тыс. акций Tesla на $1,02 млрд. С учетом этого пакета Маск избавился в общей сложности от 15,6 млн акций примерно на $16,4 млрд.

Таким образом, Маск приблизился к цели продать 10% своей доли в компании. По оценке Bloomberg, для этого Маску нужно довести количество проданных акций до 17 млн штук.

Маск продает принадлежащие ему акции Tesla, чтобы выполнить налоговые обязательства. Миллиардер в ноябре обещал пользователям Twitter продать 10% принадлежащих ему акций производителя электрокаров чтобы заплатить налоги.

20 декабря 2021 года основатель Tesla сообщил, что заплатит за этот год $11 млрд налогов. При этом 22 декабря Маск заявил, что продал достаточно акций компании, чтобы выполнить свое обещание по продаже 10% бумаг, принадлежащих ему.

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Фото: Mike Blake/Reuters