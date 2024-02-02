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Илона Маска признали самым переоцененным CEO в США второй год подряд

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Респонденты американского делового журнала Fortune во второй раз подряд признали Илона Маска самым переоцененным генеральным директором года в США. Самым недооцененным CEO уже в восьмой раз к ряду назвали главу Google Сатью Наделлу.

Илона Маска признали самым переоцененным CEO в США второй год подряд

Деловой журнал Fortune опубликовал ежегодный рейтинг самых переоцененных и недооцененных генеральных директоров в США. Антирейтинг американских CEO во второй раз подряд возглавил Илон Маск.

Главе Tesla и SpaceX приписали неудачи в управлении соцсетью X (ex-Twitter), из-за чего компания потеряла рекламодателей, а также безуспешные попытки освоить Марс и тщетные старания создать полностью беспилотные автомобили. 

Самым недооцененным CEO в США в восьмой раз подряд респонденты назвали Сатью Наделлу. Глава Google отметился удачными инвестициями в OpenAI и успешным закрытием сделки по покупке Activision Blizzard вопреки нежеланию антимонопольных регуляторов одобрять ее.

Fortune составил рейтинг на основе данных опроса нескольких тысяч топ-менеджеров и аналитиков компаний в США.

Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock

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