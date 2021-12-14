Производитель минеральной воды «Нарзан» перейдет под контроль владельца «Ессентуков»

Производитель минеральной воды «Нарзан» может перейти под контроль владельца бренда «Ессентуки» «Холдинг Аква», среди собственников которого АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Это позволит покупателю собрать два из трех ключевых брендов на рынке.

Производитель минеральной воды «Нарзан» может перейти под контроль структур, связанных с «Холдинг Аква», сообщил «Коммерсантъ». В декабре 2021 года гендиректором компании стал Илья Якунин, сменив занимавшего эту должность с апреля 2014 года Алексея Зобкова.

Ранее Якунин работал советником гендиректора «Холдинг Аква», свидетельствует его профиль в Linkedin. На этой должности он занимался структурированием сделок M&A, а также переговорами с владельцами активов

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев считает, что топ-менеджер в данном случае может контролировать расходование средств, предоставленных в долг потенциальным покупателем на операционную деятельность, которые затем могут быть конвертированы в доли, а параллельно вести процесс due diligence.

«Холдинг Аква» принадлежат бренды «Ессентуки», «Родные озера» и «Славяновская». Компания на 75% принадлежит ООО «Аква инвест», где 33,3% принадлежит АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Остальные доли у Михаила Якобашвили, сына экс-владельца «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили, и Никиты Шашкина, считающегося зятем экс-полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Хлопонина. Еще 25% «Холдинг Аква» владеет государственная КМКР.

В последние годы «Нарзан» сокращал долю а рынке. В 2018 году компания выпустила 39,79 млн бутылок воды, а в 2020 году — 30,81 млн бутылок. Выручка АО «Нарзан» в 2020 году составила 816,61 млн рублей, чистая прибыль — 36,12 млн рублей. По данным Euromonitor International, «Нарзан» занимает примерно 1% рынка газированной воды в России.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!