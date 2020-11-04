Минцифры предложило отложить переход на отечественный софт для операторов связи и банков на 2024 год

Минцифры предложило перенести переход на «преимущественное использование» российского программного обеспечения для владельцев критической информационной инфраструктуры (КИИ) на 1 января 2024 года, а переход на отечественное оборудование — на 1 января 2025 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опубликованный министерством проект указа президента.

К владельцам критической информационной инфраструктуры относятся, в частности, госорганы, ТЭК, финансовые, транспортные, телекоммуникационные и ряд других компаний, повреждение сетей связи которых может привести к серьезным последствиям.

Предыдущий дедлайн, предложенный министерством, — 2021 год для внедрения софта и 2022-й — для оборудования. Предложение раскритиковали владельцы подобной инфраструктуры.

Владельцы КИИ должны в приоритетном порядке использовать российские аналоги иностранного программного обеспечения и оборудования «в случае, если они позволяют по своим техническим характеристикам в полной мере» обеспечить безопасность подобных объектов.

Речь идет о включенных в реестр отечественного ПО продуктах и реестр евразийского ПО, а также оборудования из включенного в реестр российской радиоэлектронной продукции. К софту и оборудованию, предназначенному для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и обмена информацией о них будут предъявляться дополнительные требования, которые должна будет утвердить ФСБ.

План перехода на преимущественно отечественное ПО и оборудование владельцы КИИ должны утвердить до 1 июля 2021 года.

Использовать зарубежное ПО и оборудование возможно, если для него нет отечественных аналогов. Владелец критической информационной инфраструктуры должен будет согласовывать использование иностранного софта с Минцифрой, а оборудования — с Минпромторгом.

Фото: Unsplash