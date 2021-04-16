Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

Продолжается прием заявок в акселератор «Навстречу импакт-инвестициям»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Фонд «Навстречу переменам», Impact Hub Moscow и партнеры продолжают отбирать проекты в акселерационную программу «Навстречу импакт-инвестициям». Подать заявку можно до 18 апреля включительно.

Продолжается прием заявок в акселератор «Навстречу импакт-инвестициям»

Читайте по теме: «Импакт-бизнес: какую нишу занять и где взять деньги»

Акселератор длится шесть месяцев. В него входят образовательная программа из шести модулей, встречи с менторами, подготовка бизнес-плана и презентации для инвесторов. В конце основатели представят свои проекты на питч-сессии.

Присоединиться к акселератору могут основатели импакт-бизнеса с работающей бизнес-моделью, которые решают социальные проблемы в сферах туризма, медицины, финансов, экологии и других.

Премия молодых предпринимателей Young Awards 2021. Подать заявку.

Цель программы «Навстречу импакт-инвестициям» — научить социальных предпринимателей осознавать бизнес-составляющую своих проектов и одновременно помочь инвесторам увидеть в социальных предпринимателях именно предпринимателей, которые не только решают социально значимую проблему, но и обеспечивают инвестору возможность получать доход.
Любовь Шерышева, автор идеи и партнер программы

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Каждый десятый предприниматель в России работает нелегально – исследование
  2. 2 «Забота во время кризиса»: Facebook представил новые инструменты для бизнеса
  3. 3 Новые центры притяжения: как Прага, Будапешт и Рейкьявик трансформируют аэропорты
  4. 4 Париж и Лондон: «Яндекс.Лавка» выходит на европейский рынок
  5. 5 Ferrari представит первый электромобиль в 2025 году
Международная конференция Deep Food Tech
RB.RU в партнерстве с ЭФКО соберут лучших российских и международных экспертов.
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

16 апреля 2021

Акселератор для медицинских стартапов

16 апреля 2021

Онлайн-хакатон от Phystech.Genesis

19 апреля 2021

SMZ Hack 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ