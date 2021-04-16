Продолжается прием заявок в акселератор «Навстречу импакт-инвестициям»

Фонд «Навстречу переменам», Impact Hub Moscow и партнеры продолжают отбирать проекты в акселерационную программу «Навстречу импакт-инвестициям». Подать заявку можно до 18 апреля включительно.

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Акселератор длится шесть месяцев. В него входят образовательная программа из шести модулей, встречи с менторами, подготовка бизнес-плана и презентации для инвесторов. В конце основатели представят свои проекты на питч-сессии.

Присоединиться к акселератору могут основатели импакт-бизнеса с работающей бизнес-моделью, которые решают социальные проблемы в сферах туризма, медицины, финансов, экологии и других.

Цель программы «Навстречу импакт-инвестициям» — научить социальных предпринимателей осознавать бизнес-составляющую своих проектов и одновременно помочь инвесторам увидеть в социальных предпринимателях именно предпринимателей, которые не только решают социально значимую проблему, но и обеспечивают инвестору возможность получать доход. Любовь Шерышева, автор идеи и партнер программы

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.

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