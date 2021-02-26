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Фонд основателя Faberlic Алексея Нечаева выкупил Sports.ru

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Sports.ru объявил о смене владельца. Теперь 100% акций интернет-издания принадлежат инвестиционному фонду основателя Faberlic Алексею Нечаеву.

Фонд основателя Faberlic Алексея Нечаева выкупил Sports.ru

Основатели проекта Дмитрий Навоша и Дмитрий Степанов войдут в совет директоров Sports.ru на позициях наблюдателей, сообщает издание, в целом команда останется без изменений. Ранее 67,75% акций владел футбольный агент, глава консалтинговой компании ProSports Management Герман Ткаченко, 23,75% были у Навоши, 8% — у Степанова и 0,5% акций принадлежали Юрию Дудю.

Частью сделки также стали сеть спортивных блогеров United и маркетинговое агентство Fever Pitch. Уточняется, что такие международные проекты холдинга, как Tribuna.com и Betting Insider не участвовали покупке-продаже и продолжат работать автономно от Sports.ru.

«Прямо сейчас сделка позволит Sports.ru более уверенно планировать капиталоемкие проекты с длинным циклом окупаемости, например, покупку прав на спортивные трансляции, производство оригинального видеоконтента, развитие проекта о здоровом образе жизни», — заявил гендиректор Sports.ru Марк Тен.

Он также добавил, что в перспективе компания рассчитывает совместно с новыми партнерами организовать медиахолдинг, который будет включать конент и сервисы по таким темам, как спорт, киберспорт, здоровье, материнство, финансы и инвестиции, кино и сериалы.

На данный момент ежемесячная аудитория Sports.ru насчитывает свыше 20 млн человек.

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