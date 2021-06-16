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Банкам запретили навязывать россиянам дополнительные услуги при выдаче кредитов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Банкам запретили навязывать россиянам дополнительные услуги при выдаче потребительских кредитов. Это касается страховки, наличию на счете неснижаемого остатка и других. Кроме того, заемщики теперь смогут отказаться от этих услуг, если вдруг согласились на их подключение.

Банкам запретили навязывать россиянам дополнительные услуги при выдаче кредитов

Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем – финальном чтении, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Банки отныне не смогут требовать от заемщика наличия на его счете неснижаемого остатка, например, в сумме ежемесячного платежа.

«Ситуации бывают разные, в том числе связанные с незапланированными расходами, и не всегда человек может в течение месяца поддерживать определенный баланс счета», отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, по кредитным договорам на срок свыше года теперь запрещено обязывать заемщика оформлять страховку на весь срок кредитования с единовременной оплатой страховых платежей.

«Банки не смогут навязывать никакие дополнительные услуги и единовременную уплату страховых взносов на весь срок кредитования», – уточняется на сайте Госдумы.

Если вдруг заемщик согласился на дополнительные услуги, но захотел от них отказаться, то он сможет это сделать в течение 14 дней с возвращением денег, которые ушли на оплату этой услуги.

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Фото: Depositphotos.com

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