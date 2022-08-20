Netflix планирует отказаться от рекламы во время детских передач

Анонимные источники, близкие к Netflix, рассказали Bloomberg, что компания намерена совсем отказаться от рекламных показов во время трансляции детского контента. Ряд правообладателей уже запрещают это делать, поэтому шаг не кажется критичным для рекламных заработков платформы, которая разрабатывает новый сервис для управления рекламными потоками.

Как пишет агентство, компания все еще прорабатывает стратегические и технические детали отказа от рекламы в детских программах и фильмах, но принципиально решение уже принято.

Netflix сейчас разрабатывает новый рекламный сервис, который позволит компании диверсифицировать способы заработка на платных объявлениях. И если во время детских передач рекламы не будет, то в других трансляциях она появится в новых вариациях.

Компания сейчас может показывать рекламные ролики только в рамках собственного контента, а у других правообладателей должна получать разрешение на это.

Многие таких разрешений не дают (помимо производителей детского контента не хотят рекламы в своих новых фильмах и большинство киностудий, а также независимые режиссеры).

Netflix активно ведет переговоры с крупными поставщиками, чтобы получить возможность показывать рекламу во время трансляции их продукции (а не только после, как сейчас).

Источники сообщают о попытках купить контент у Sony Group Corp., Paramount Global , Warner Bros. и Discovery Inc. дороже на 10-15%, чтобы получить рекламные права.

Вкрапления рекламы позволят заработать $3-4 млрд в год и при этом снизят стоимость подписки для экономных зрителей. При желании потребители смогут купить пакеты без рекламы.

Компании сейчас важно привлекать новую аудиторию, поскольку с начала 2022 года она потеряла много подписчиков. Акции сервиса упали на 65% с конца ноября 2021 года.

Walt Disney Co., крупнейший конкурент Netflix в области потокового платного видео, также работает над новым рекламным сервисом для Disney +. У Hulu, контрольный пакет акций которой принадлежит Disney, уже есть версия с рекламой.

И Disney, и Netflix планируют показывать в Интернете меньше рекламы, чем зрители видят в прямом эфире или в большинстве потоковых сервисов. При этом они намерены взимать более высокую плату за ролики, чем в среднем по рынку.

По мнению отраслевых экспертов, Netflix и без всех этих нововведений мог бы зарабатывать достаточно на рекламе исключительно в рамках собственного контента. И потому они усматривают в создании нового рекламного сервиса намек на желание построить крупный бизнес.

Предполагается, что техническую поддержку платформе в рекламных продажах будет оказывать Microsoft. По крайней мере, на начальном этапе.

В случае успеха Netflix, скорее всего, выведет продажу рекламы в отдельное бизнес-направление. Корпорация уже ищет продавцов и руководителя будущей рекламной службы.

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