Нетворкинг-зона для предпринимателей откроется в Москве

Любой предприниматель столицы, зарегистрированный в объединенном сообществе Цифрового делового пространства и Старт Хаб на Красном Октябре, сможет бесплатно воспользоваться нетворкинг-зоной, которая открывается на Красном Октябре.

Площадка Старт Хаб откроется на Красном Октябре 16 декабря. Проект запущен при поддержке Агентства инноваций Москвы, подведомственного столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

«Площадка объединит участников новой экосистемы инноваций StartHub.Moscow и других предпринимателей Москвы. Они смогут пользоваться бесплатной нетворкинг-зоной и посещать мероприятия Старт Хаб на Красном Октябре и Цифрового делового пространства, а также ознакомиться с мерами поддержки бизнеса правительства Москвы», — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Забронировать стол для переговоров предприниматели смогут на сайте проекта, выбрав дату и время визита. На входе все посетители нетворкинг-зоны должны зарегистрироваться через QR-код в объединенном сообществе Цифрового делового пространства и Старт Хаб на Красном Октябре. Процесс займёт меньше минуты.

Авторы проекта подчёркивают, что в условиях пандемии на площадке действуют ограничения по посещаемости: одновременно в ней могут находиться до 27 человек. Несмотря на это, ежемесячный трафик нетворкинг-зоны может достигать более 9 тысяч участников.

Фото: Сайт БЦ «Красный Октябрь»