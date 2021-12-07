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Удаление лайков, родительский контроль, лимит на листание ленты: Instagram анонсировал новые функции

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Instagram анонсировал сразу несколько новых функций. В частности, пользователям позволят управлять цифровым следом и одним кликом удалять свои лайки и комментарии, а родителям — следить за тем, сколько времени их дети проводят в соцсети.

Удаление лайков, родительский контроль, лимит на листание ленты: Instagram анонсировал новые функции

О новых функциях в Instagram сообщается в блоге компании.

Одно из нововведений – родительский контроль. Для родителей и опекунов выпустят приложение для отслеживания количества времени, которое дети тратят на Instagram. Родителям разрешат устанавливать временной лимит для аккаунтов их детей. Функцию планируют запустить в марте 2022 года.

В январе следующего года начнется постепенный запуск функции «сделай перерыв», о тестировании которой Instagram объявила в ноябре. Пользователь сможет установить для себя ограничение на количество времени, которое он хотел бы проводить за листанием ленты. Когда это время истечет, приложение подскажет, что пора сделать перерыв и предложит заняться чем-нибудь другим.

Эту функцию Instagram позиционирует как важную в первую очередь для подростков. Эксперты, опрошенные Instagram, считают, что делая паузу дети смогут лучше понять, как проведенное в соцсети время влияет на их самочувствие.

Также Instagram разрешит управлять своим цифровым следом, оставленным в соцсети. В настройках приложения появится функция удаления лайков, комментариев и фотографий, которым оставили пользователи, не достигшие совершеннолетия. 

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Фото: Mehaniq / Shutterstock, Instagram

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