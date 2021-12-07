Удаление лайков, родительский контроль, лимит на листание ленты: Instagram анонсировал новые функции

Instagram анонсировал сразу несколько новых функций. В частности, пользователям позволят управлять цифровым следом и одним кликом удалять свои лайки и комментарии, а родителям — следить за тем, сколько времени их дети проводят в соцсети.
О новых функциях в Instagram сообщается в блоге компании.
Одно из нововведений – родительский контроль. Для родителей и опекунов выпустят приложение для отслеживания количества времени, которое дети тратят на Instagram. Родителям разрешат устанавливать временной лимит для аккаунтов их детей. Функцию планируют запустить в марте 2022 года.
В январе следующего года начнется постепенный запуск функции «сделай перерыв», о тестировании которой Instagram объявила в ноябре. Пользователь сможет установить для себя ограничение на количество времени, которое он хотел бы проводить за листанием ленты. Когда это время истечет, приложение подскажет, что пора сделать перерыв и предложит заняться чем-нибудь другим.
Эту функцию Instagram позиционирует как важную в первую очередь для подростков. Эксперты, опрошенные Instagram, считают, что делая паузу дети смогут лучше понять, как проведенное в соцсети время влияет на их самочувствие.
Также Instagram разрешит управлять своим цифровым следом, оставленным в соцсети. В настройках приложения появится функция удаления лайков, комментариев и фотографий, которым оставили пользователи, не достигшие совершеннолетия.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Mehaniq /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Греф раскритиковал метавселенную Цукерберга после головокружения в гарнитуре VR
- 2 Как удалить несколько друзей из Facebook вручную или с использованием расширения. Подробная инструкция
- 3 От Гейтса до Дорси: основатели крупных компаний, которые их покинули
- 4 Метавселенная Цукерберга: сможет ли она улучшить нашу продуктивность
- 5 Личный опыт: что произойдет, если отказаться от всех социальных сетей?
ВОЗМОЖНОСТИ
07 декабря 2021
07 декабря 2021
09 декабря 2021