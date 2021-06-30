Российские художники создадут NFT-кроссовки с элементами в виде человеческого позвоночника, пластырей, ветвей дерева, и продадут лоты вместе с физической копией, распечатанной на 3D-принтере на аукционе Rarible.

Российские художники создадут NFT-кроссовки, распечатают их на 3D-принтере и продадут на аукционе