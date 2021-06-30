Российские художники создадут NFT-кроссовки, распечатают их на 3D-принтере и продадут на аукционе

Кирилл Билык
Российские художники создадут NFT-кроссовки с элементами в виде человеческого позвоночника, пластырей, ветвей дерева, и продадут лоты вместе с физической копией, распечатанной на 3D-принтере на аукционе Rarible.
Российские художники создадут NFT-кроссовки, распечатают их на 3D-принтере и продадут на аукционеКирилл Билык
В рамках проекта «CryptoSneakers» компании SuperStep будет выпущено 5 моделей NFT-кроссовок.
- художник i61 – кроссовки «ТОТ1» дополнены персонажами придуманной расы из мультивселенной автора «Angelwave»;
- художник Анна Кэтиш – кроссовки в мультяшном стиле с декоративными элементами в виде глаза, зубов, пластырей и ветвями дерева;
- художник Yoshimitszu – чанки-сникеры в темных тонах с закругленными углами с темной эстетикой и человеческим позвоночником, напоминающим паттерн шнуровки на обуви;
- художник Артур Созидай – кроссовки, воплощающие гиперболу современных течений в продуктовом дизайне, когда простота производства и функциональность превыше эстетических особенностей.
Аукцион по продаже NFT-кроссовок пройдет на платформе Rarible 4 июля. Покупатели получат физические копии, распечатанные на 3D-принтере. Вырученные средства направят в благотворительный фонд на поддержку инициатив локальных представителей творческих индустрий.
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Фото: Faces&Laces
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