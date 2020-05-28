Nissan объявил о завершении производства Datsun в России

Nissan сообщил о намерении вывести бренд Datsun из России и назвал срок завершения производства автомобилей — декабрь 2020 года. Об этом сообщает RNS.

Компания продолжит поставлять уже произведенные автомобили дилерам до марта 2021 года. При этом планируется, что все готовые автомобили будут проданы конечным потребителям.

Автомобили бренда Datsun сейчас производятся на заводе «Автоваз» в Тольятти и представлены двумя моделями — седаном on-DO и хэтчбеком mi-DO.

Рынок России не единственный, где происходит сокращение или сворачивание деятельности компании. Также планируется закрытие заводов в Южной Корее, Барселоне и Индонезии.

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