Новости с Юпитера: рост атмосферного вихря «Пятно Клайда» впечатлил ученых

Ученые NASA зафиксировали эволюцию «Пятна Клайда» — крупного атмосферного вихря в атмосфере Юпитера.
Самая известная особенность Юпитера — это «Большое красное пятно», крупнейший атмосферный вихрь в Солнечной системе. По сути, это огромный ураган, который по размерам существенно превосходит Землю.
Явление было открыто итальянским инженером Джованни Кассини в 1665 году, и с тех пор постоянно находилось под наблюдением ученых. В течение нескольких веков пятно неоднократно меняло размеры и цвет.
В 2020 году астроном-любитель Клайд Фостер из ЮАР рассматривал снимки Юпитера, сделанные собственным телескопом, и обнаружил новый ураган. Несколько дней спустя зонд NASA исследовал орбиту планеты и подтвердил присутствие нового пятна, которое получило название «Пятно Клайда». Считается, что это сгусток материи, который способен проникать сквозь верхние слои атмосферы.
В 2021 году миссия NASA повторно сфотографировала пятно, которое, к удивлению ученых, значительно изменилось — оно стало в два раза шире и в три раза длиннее, чем раньше, и теперь расположено дальше от «Большого красного пятна».
Сравнение двух изображений «Пятна Клайда», сделанных в июне 2020 года и апреле 2021 года:
NASA пишет: «Многие особенности динамичной атмосферы Юпитера недолговечны, но наблюдение с помощью прибора JunoCam в апреле 2021 года показало, что почти через год после его открытия “Пятно Клайда” не только отдалились от “Большого красного пятна”, но также превратилось в сложную структуру, которую ученые называют “сложенной волокнистой областью”. Оно значительно больше исходного и может сохраняться в течение длительного периода времени».
Верхнее изображение, сделанное в прошлом году, было получено с высоты около 45 тыс. км от вершины облаков планеты, в то время как более недавнее изображение было получено с высоты около 27 тыс. км.
Фото на обложке: Unsplash
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