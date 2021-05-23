Новости с Юпитера: рост атмосферного вихря «Пятно Клайда» впечатлил ученых

Самая известная особенность Юпитера — это «Большое красное пятно», крупнейший атмосферный вихрь в Солнечной системе. По сути, это огромный ураган, который по размерам существенно превосходит Землю.

Явление было открыто итальянским инженером Джованни Кассини в 1665 году, и с тех пор постоянно находилось под наблюдением ученых. В течение нескольких веков пятно неоднократно меняло размеры и цвет.

В 2020 году астроном-любитель Клайд Фостер из ЮАР рассматривал снимки Юпитера, сделанные собственным телескопом, и обнаружил новый ураган. Несколько дней спустя зонд NASA исследовал орбиту планеты и подтвердил присутствие нового пятна, которое получило название «Пятно Клайда». Считается, что это сгусток материи, который способен проникать сквозь верхние слои атмосферы.

В 2021 году миссия NASA повторно сфотографировала пятно, которое, к удивлению ученых, значительно изменилось — оно стало в два раза шире и в три раза длиннее, чем раньше, и теперь расположено дальше от «Большого красного пятна».

Сравнение двух изображений «Пятна Клайда», сделанных в июне 2020 года и апреле 2021 года:

Источник: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS

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