В Москве ввели новый тип цифровых пропусков
Власти Москвы создали специальный тип цифровых пропусков для посещения МФЦ. Срок действия пропуска — один календарный день. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Новый вид пропуска необходимо оформлять для получения государственных и иных услуг в помещениях МФЦ. Пропуск действует один календарный день. И в течение недели его можно получать неограниченное число раз.
При оформлении такого цифрового пропуска необходимо будет помимо традиционных сведений сообщить наименование филиала МФЦ.
Введение пропуска связано с возобновлением работы МФЦ Москвы с 25 мая. До этого времени они были закрыты на карантин.
Ранее в столице цифровые пропуска оформлялись только для посещения медицинских учреждений и поездок на работу. Кроме того, два раза в неделю можно было оформить пропуск для личных целей.
Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock
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