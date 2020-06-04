В Москве ввели новый тип цифровых пропусков

Новый вид пропуска необходимо оформлять для получения государственных и иных услуг в помещениях МФЦ. Пропуск действует один календарный день. И в течение недели его можно получать неограниченное число раз.

При оформлении такого цифрового пропуска необходимо будет помимо традиционных сведений сообщить наименование филиала МФЦ.

Введение пропуска связано с возобновлением работы МФЦ Москвы с 25 мая. До этого времени они были закрыты на карантин.

Ранее в столице цифровые пропуска оформлялись только для посещения медицинских учреждений и поездок на работу. Кроме того, два раза в неделю можно было оформить пропуск для личных целей.

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