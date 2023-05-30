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Nvidia стала первым в мире чипмейкером с рыночной капитализацией выше $1 трлн

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Nvidia стала первым в мире производителем чипов, рыночная капитализация которого превысила $1 трлн, а также девятой публичной компанией в мире стоимостью выше триллиона долларов США. Акции Nvidia с начала года подорожали на 175%, взрывной рост начался на прошлой неделе после публикации квартальной отчетности о рекордном росте спроса на процессоры для ИИ.

Nvidia стала первым в мире чипмейкером с рыночной капитализацией выше $1 трлн

Рыночная капитализация Nvidia в ходе дневных торгов в США превысила $1 трлн, сделав компания первым в мире производителем чипов стоимостью выше одного триллиона долларов. 

По актуальным на момент публикации данным с биржи Nasdaq, рыночная стоимость Nvidia составляет $1,011 трлн.

Nvidia стала девятой в мире публичной компанией, рыночная капитализация которой превысила $1 трлн. Первой была китайская нефтегазовая компания PetroChina, которая в 2007 году вышла на Шанхайскую фондовую биржу. В США такой компания была Apple.

Акции Nvidia с начала 2023 года подорожали на 175%. Взрывной рост котировок начался на прошлой неделе после публикации компанией квартального отчета, в котором она рассказала о стремительном росте спроса на процессоры для работы искусственного интеллекта.

Фото на обложке: Dennis Diatel / Shutterstock

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