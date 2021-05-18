NVidia выпустит «антимайнинг»-линейку видеокарт

Технологический гигант NVidia объявил о выпуске новой линейки видеокарт серии GeForce RTX 3080, 3070 и 3060 Ti, которые будут «бесполезны» для майнеров криптовалюты. Таким образом компания хочет поддержать геймеров.

На видеокартах новой линейки хешрейт будет снижен вдвое, что сделает весьма трудо и энергозатратным добычу Ethereum. На устройствах и упаковочных коробках для них будет специальная маркировка «Lite Hash Rate» или «LHR».

Карты поступят в продажу в конце мая, сообщили в компании.

В феврале NVidia уже занижала хешрейт для GeForce RTX 3060, но, судя по сегодняшнему объявлению, это не принесло планируемых результатов.

СМИ в течение года сообщали, что геймеры попросту не могли приобрести новые видеокарты NVidia из-за дефицита, вызванного ажиотажным спросом на устройства со стороны майнеров криптовалюты. RB.ru рассказывали о результатах исследования, проведенного Яндекс.Метрика Аналитиками, говорящих о кратном росте спроса на видеокарты и их стоимости за последние полгода.

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Фото на обложке: NVidia