Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«Одноклассники» разрешили подключаться к звонкам без авторизации в соцсети

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Социальная сеть «Одноклассники» разрешила подключаться к голосовым и видеозвонкам неавторизованным пользователям. Присоединиться к звонку можно по ссылке-приглашению. Об этом Rusbase рассказали представители соцсети. 

«Одноклассники» разрешили подключаться к звонкам без авторизации в соцсети

Сервис гостевого доступа к звонку появился в десктопной версии «Одноклассников», а также в мобильных приложениях для iOS и Android.  

OK

Авторизоваться в соцсети должен только организатор группового звонка или конференции. Чтобы создать звонок в веб-версии, надо нажать кнопку «Начать звонок» в разделе «Сообщения» и получить ссылку с помощью опции добавления людей к вызову. Эту ссылку надо отправить собеседникам. В мобильных приложениях создать звонок можно во вкладке «Звонки» раздела «Сообщения».

Если у собеседника нет аккаунта в «Одноклассниках» или он не авторизован, после перехода по ссылке ему достаточно будет указать свое имя. 

Как рассказали представители соцсети, во время пандемии коронавируса количество звонков в «Одноклассниках» выросло на 39%. 

«Одноклассники» с 2018 года развивают платформу и технологии голосовых и видеозвонков. Платформа работает на базе искусственного интеллекта — за качество картинки и звука отвечает нейросеть. 

Длительность звонка не ограничена, к групповому звонку можно подключать до 100 человек одновременно. Кроме того, у сервиса есть функции демонстрации экрана, записи звонков и трансляции в прямой эфир. 

Фото: Cabeca de Marmore / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

26 мая 2020

Разведка боем

27 мая 2020

Московский Акселератор

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

28 мая 2020

Skill Up

29 мая 2020

Новатор Москвы

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

26 мая 2020

Разведка боем

27 мая 2020

Московский Акселератор

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

28 мая 2020

Skill Up

29 мая 2020

Новатор Москвы

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма