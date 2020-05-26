«Одноклассники» разрешили подключаться к звонкам без авторизации в соцсети

Социальная сеть «Одноклассники» разрешила подключаться к голосовым и видеозвонкам неавторизованным пользователям. Присоединиться к звонку можно по ссылке-приглашению. Об этом Rusbase рассказали представители соцсети.

Сервис гостевого доступа к звонку появился в десктопной версии «Одноклассников», а также в мобильных приложениях для iOS и Android.

Авторизоваться в соцсети должен только организатор группового звонка или конференции. Чтобы создать звонок в веб-версии, надо нажать кнопку «Начать звонок» в разделе «Сообщения» и получить ссылку с помощью опции добавления людей к вызову. Эту ссылку надо отправить собеседникам. В мобильных приложениях создать звонок можно во вкладке «Звонки» раздела «Сообщения».

Если у собеседника нет аккаунта в «Одноклассниках» или он не авторизован, после перехода по ссылке ему достаточно будет указать свое имя.

Как рассказали представители соцсети, во время пандемии коронавируса количество звонков в «Одноклассниках» выросло на 39%.

«Одноклассники» с 2018 года развивают платформу и технологии голосовых и видеозвонков. Платформа работает на базе искусственного интеллекта — за качество картинки и звука отвечает нейросеть.

Длительность звонка не ограничена, к групповому звонку можно подключать до 100 человек одновременно. Кроме того, у сервиса есть функции демонстрации экрана, записи звонков и трансляции в прямой эфир.