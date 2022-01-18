«Одноклассники» выплатят разработчикам мобильных игр более 1,2 млрд рублей за 2021 год

Социальная сеть «Одноклассники» выплатит разработчикам мобильных игр в 2021 году более 1,2 млрд рублей, что на 25,7% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба компании.

Общие выплаты разработчикам игр превысят 3,2 млрд рублей. Основным драйвером роста платформы по-прежнему остаются мобильные HTML-5 игры.

В 2021 году «Одноклассники» запустили новое направление гиперказуальных игр, а доходы разработчиков за размещение рекламы в их проектах выросли за год в рублях в 3,3 раза. Рекорд месячных выплат создателям игр по рекламной монетизации в декабре превысил 33 млн рублей.

По данным соцсети, по сравнению с прошлым годом число ежедневных игроков в мобильные игры выросло на 16,3%, а месячная аудитория мобильных игр превысила 13 млн пользователей. Самой популярной мобильной и десктопной игрой по дневной аудитории стала «Сокровища пиратов». По среднемесячному обороту среди мобильных игр лидирует «Целуй и Знакомься», среди десктопных — «Ёлочка 2021»

Разработчики получают долю от оборота платформы по системе revenue share за внутриигровые покупки пользователей, а также доход за размещение рекламы в их проектах.

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