Генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko стал его владельцем

Онлайн-кинотеатр Okko перешел в собственность его генерального директора Сергея Шишкина, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. В компании подтвердили факт смены учредителя, но не раскрыли детали сделки.
Владельцем ранее принадлежавшего Сбербанку онлайн-кинотеатра Okko стал Сергей Шишкин, занимающий должность генерального директора Okko. В пресс-службе подтвердили ТАСС факт смены учредителя, но не раскрыли детали сделки. RB.RU направил запрос в Okko.
Сергей Шишкин является генеральным директором Okko с декабря 2021 года. До прихода в компанию он занимал должности в «Газпром медиа», «СТС Медиа» и других предприятиях. С января 2021 года Шишкин является заместителем генерального директора «Сберинтертейнмента»
Онлайн-кинотеатром Okko владел Сбербанк, но в мае перестал быть его учредителем. Онлайн-кинотеатр перешел к АО «Новые технологии», принадлежащее Татьяне Портных.
Фото на обложке: nikkimeel /
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