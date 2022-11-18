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Генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko стал его владельцем

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Онлайн-кинотеатр Okko перешел в собственность его генерального директора Сергея Шишкина, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. В компании подтвердили факт смены учредителя, но не раскрыли детали сделки.

Генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko стал его владельцем

Владельцем ранее принадлежавшего Сбербанку онлайн-кинотеатра Okko стал Сергей Шишкин, занимающий должность генерального директора Okko. В пресс-службе подтвердили ТАСС факт смены учредителя, но не раскрыли детали сделки. RB.RU направил запрос в Okko.

Сергей Шишкин является генеральным директором Okko с декабря 2021 года. До прихода в компанию он занимал должности в «Газпром медиа», «СТС Медиа» и других предприятиях. С января 2021 года Шишкин является заместителем генерального директора «Сберинтертейнмента»   

Онлайн-кинотеатром Okko владел Сбербанк, но в мае перестал быть его учредителем. Онлайн-кинотеатр перешел к АО «Новые технологии», принадлежащее Татьяне Портных.

Фото на обложке: nikkimeel / Shutterstock

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