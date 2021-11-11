Треть россиян довольна количеством онлайна в их жизнях

В России треть граждан довольна количеством онлайна в их жизнях. Больше всего это устраивает граждан в возрасте 35-44 лет (36%). В финансовом отношении баланс между онлайном и офлайном чаще всего находили люди с доходом от 80 тыс. рублей (40%).

О том, что они не хотели бы снижать количество онлайна ни в каких сферах, сообщили 33% респондентов. В 2020 году их доля составляла 30%, сообщил РБК со ссылкой исследование Superjob.

Тем же, кто хотел бы уменьшить количество онлайна в жизни, не хватает походов в театры, музеи (22%), общения с коллегами (19%), спортивных тренировок вне дома (17%), обучения и конференций в офлайне (14%).

Еще 12% респондентов желали бы уйти с удаленки, а 9% не хватает офлайнового взаимодействия с МФЦ, налоговой, ПФР и другими госучреждениями.

Меньше всего участников опроса беспокоили онлайн-покупки (7%) и просмотр кино (6%).

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Фото на обложке: Unsplash