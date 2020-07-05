10 стартапов прошли отбор в корпоративный акселератор «Гознака»

«Гознак» завершил отбор проектов для участия в корпоративном акселераторе. Программа направлена на развитие и ускорение перспективных высокотехнологичных стартапов. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

Отбор проводился экспертами «Гознака» совместно с группой консультантов Disruptive.vc. Были выбраны 10 команд:

IRIS Devices, Credentia, o.vision и Videologic — разработки в области идентификации и биометрии;

ApRbot, DGT и PigData — проекты в сфере big data и машинного обучения;

E-Style и TENFlecs — стартапы в области печатной электроники;

Custody Bot — развивает направление роботизации.

«В рамках отбора мы стремились не только отобрать лучшие проекты, но и посмотреть на рынок, узнать о возможностях и задачах, которые решают стартапы», — отмечает руководитель акселератора Юрий Володин.

Акселерационная программа стартовала 1 июля 2020 года и продлится три месяца. Цель программы — поиск и совместная реализация бизнес-возможностей «Гознака» и стартапов. Наиболее перспективные технологии будут интегрированы в деятельность компании.

Все отобранные команды будут проверять свои гипотезы и дорабатывать идеи вместе с экспертами. Будут выявлены сильные стороны и точки роста каждого проекта. Также, по заявлению представителя «Гознака», стартапы получат помощь в грамотной упаковке своего продукта и налаживании новых каналов продаж.

Каждой команде будет предложена индивидуальная программа. При этом участники акселератора смогут пройти 5 онлайн-воркшопов для формирования базовых навыков. Также предусмотрен еженедельный онлайн-трекинг команд.

Всего в акселератор Goznak Startup Lab поступило 179 заявок. Отбор проходил с 15 апреля по 1 июня 2020 года.

«Гознак» основан в 1818 году. Предприятие выступает участником и системным интегратором сложных межотраслевых государственных и коммерческих проектов в России и за рубежом. Также компания является поставщиком IT-технологий и услуг на базе Центров обработки данных.

Disruptive.vc — частная группа консультантов, объединенных едиными принципами развития цифровых корпоративных инноваций.

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