«Синема парк» и «Формула кино» отменили показы «кинопродуктов», не успев их начать

«Синема парк» и «Формула кино» отменили показы «кинопродуктов», не успев их начать. «Кинопродукт» – это бесплатный показ голливудских фильмов от студий, прекративших работу в России, перед началом сеанса с доступным на рынке фильмом. Руководство сети кинотеатров объяснило решение желанием привлечь внимание к проблемам кинопрокатной отрасли.

Об отмене бесплатного предсеансового обслуживания в кинотетарах пишет «Интферфакс» со ссылкой на Алексея Васясина – генерального директора объединенной сети кинотеатров, в которую входят «Синема парк» и «Формула кино».

Кинотеатры отменили показы так называемых кинопродуктов не успев их начать. Начало показов было анонсировано 1 августа, в этот же день их отменили.

Под «кинопродуктом» подразумевалось бесплатное предсеансовое обслуживание с показом фильмов от зарубежных студий, которые покинули Россию, перед показом доступного для российского рынка фильмов. Деньги за купленные на такие сеансы билеты вернут покупателям в полном объеме, уточнил Васясин.

Алексей Васясин пояснил, что анонсом показа «кинопродуктов» сеть хотела привлечь внимание к проблемам, с которыми столкнулась кинотеатральная отрасль, и призвать к решению этих проблем. По словам Васясина, их цель выполнена полностью, руководство сети ожидает от Минкульта предложений по созданию рабочей группы для подготовки плана поддержки кинотеатральной отрасли.

Голливудские киностудии из «большой пятерки» – Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal – приостановили показ своих фильмов в России и прекратили деятельность в стране после начала спецоперации на Украине.

Фото на обложке: Olga Zinovskaya / Shutterstock