«Маша и Медведь» в Дубае и «Чебурашка» в России — как российским анимационным студиям занять нишу на рынке

Она рассказала о способах, как компаниям, производящим видео- и анимационный контент, занять нишу на российском рынке после «ухода брендов» и выйти за рубеж.

Говорят, что успеху «Маши и Медведя» в арабских странах очень помогло то, что героиня носит платок — делится примером Ирина Солдатенкова, коммерческий директор студии «Карамель и Ко».

Что происходит с рынком?

В прошлом году с российского рынка ушли одни из главных игроков: Viacom один из самых известных семейных брендов мира Nickelodeon и Disney.

Эта студия отменила прокат мультфильма «Я краснею», запланированный на 10 марта 2022 года, что стало очень неприятной новостью для кинотеатрального бизнеса. Он только начал восстанавливаться после кризиса пандемии и возлагал особые надежды на международный контент — драйвер №1 посещения кинозалов. Disney отменила и дальнейшие премьеры, а затем и совсем закрыла офис в России.

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Затем и другие западные платформы (например, Netflix) начали отменять совместные проекты с российскими производителями и ограничивать прокат контента, произведенного в России в странах Европы и в США. Это заставило российские студии скорректировать планы по выходу на эти рынки.

Какие возможности для заработка открываются и как ими воспользоваться?

Однако простая истина, что любой кризис несет в себе возможности, сработала и здесь.

Вот какие коммерческие перспективы открываются для российских студий и что нужно сделать, чтобы не упустить их.

Ниша дистрибуции контента для детей на внутреннем рынке

Спрос на контент для семейного просмотра по-прежнему огромен, и крупнейшие digital-платформы и телеканалы присматриваются сейчас в том числе к новичкам и малоизвестным студиям, хотя ранее предпочитали контент от уже известных игроков.

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Как воспользоваться

Если у вас небольшая студия или проект, который только начинает свой творческий путь, начните с создания пилотных эпизодов на 6-8 минут.

Их можно презентовать на творческих конкурсах, фестивалях и питчингах. Они всегда анонсируются в интернете, а некоторые собраны на сайте Ассоциации анимационного кино.

Не бойтесь экспериментировать с форматами и техниками: сейчас крупные платформы более открыты к новым решениям и ищут, чем можно разнообразить свою библиотеку, которая зачастую заполнена однотипным контентом.

Развивайте свой бренд: заведите канал на Youtube и выкладывайте контент туда, создайте страничку в VK и «Яндекс.Дзен» или мессенджере (Telegram или Viber). Это поможет собрать обратную связь от детской аудитории (а она очень открыта к этому) и станет первым камнем в формировании комьюнити.

Высокий спрос на контент со стороны кинотеатральных сетей

Именно семейный контент всегда был важной строкой в их доходах. В отсутствие иностранных фильмов кинотеатры в большей степени готовы включать российский контент — и он показывает, на что способен.

Отличные и свежий пример — «Чебурашка», поставивший рекорд по кассовым сборам.

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Говоря об анимационном контенте, упомяну нашу недавнюю премьеру: в январе этого года мы выпустили полнометражный фильм «Турбозавры. Зимние приключения!», который собрал кассу около 20 млн рублей — отличный результат для формата анимационного альманаха.

Как воспользоваться

Кинотеатры ценят способность студий предложить подходящий формат

Например, собрать несколько небольших эпизодов сериала в киноальманах по 40 минут.

Будьте готовы адаптировать свой контент под запросы кино: заранее проанализируйте премьеры за последний год и то, какие фильмы зашли лучше всего.

Сформированное комьюнити

Ядро вашей аудитории, которое пойдет в кино в первую очередь и поведет на него тех, кто раньше не слышал о вашем контенте.

Работа с ним может строиться так: активно ведите сообщества в социальных сетях и мессенджерах, поддерживайте постоянный диалог со зрителями и проводите активации, например, розыгрыши призов.

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Умение привлечь партнеров

Когда мы презентовали партнерам-кинопрокатчикам наши возможности, у нас уже была сформированная команда партнеров: производителей детских товаров и игрушек, сладостей и даже настольных игр. Их мы могли привлечь к маркетинговым мероприятиям в поддержку премьеры и конкурсам в соцсетях, чтобы дополнительно подогреть интерес.

Это произвело отличное впечатление и помогло договориться о кинопрокате.

Рост лицензионной продукции

Крупнейшие FMCG-компании, производители одежды и игрушек ищут, чем заменить иностранных героев.

Сейчас рынок находится в промежуточной стадии: на складах еще остались запасы прежней продукции, а новые лицензионные сделки еще не заключены — это долгий процесс, занимающий месяцы.

Оптимизм вселяет то, что рынок детских товаров продолжает расти — называют цифры в 19% по итогам 2022 года, а значит, лицензий потребуется еще больше.

Как воспользоваться

Наберите аудиторию и будьте в состоянии показать цифры

Производителей из FMCG-сегмента в первую очередь интересует размер вашей аудитории, и чем большие цифры вы им сможете показать, тем лучше.

Это может быть количество подписок и просмотров на Youtube, ваше комьюнити в соцсетях, охват онлайн-платформы, где представлен контент, и доля зрителей.

Изучайте аудиторию и покажите свою экспертизу партнеру из FMCG

Чем глубже вы знаете свою аудиторию, тем лучше.

Любимые персонажи среди зрителей, цвета и даже фразы — бесценные знания, которые помогут товарам продаваться лучше. Взять эту информацию можно из соцсетей и каналов в мессенджерах.

Будьте готовы плотно вовлекаться в создание товаров и поддерживать партнеров в плане дизайна и маркетинга

Когда-то в прошлом можно было продать бренду одежды лицензию на использование персонажа или брендинга и больше не вовлекаться в процесс.

Сейчас другие времена: нужно помогать разрабатывать дизайн, продвигать его и даже продавать через свои каналы.

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Возможность заработать на международном рынке

Раньше российские студии старались выйти на рынки стран Европы и США. Сейчас распространять контент в этих странах намного сложнее, так что стоит сосредоточиться на рынках, где для российского контента сейчас открыты двери:

Китае,

Странах Ближнего Востока,

Латинской Америке.

Как воспользоваться

Качественные маркетинговые материалы

Кажется, это самый базовый момент, но многие международные партнеры отмечают, что часто у студий нет даже англоязычного медиакита.

Подчеркиваю: качественная презентация, переведенная на английский (и в идеале на язык партнера, например, китайский) творит чудеса. Не экономьте на переводчике и привлеките дизайнера — это вложение окупится.

Переведите на другие языки пилотный эпизод

Тоже очень простой и сразу напрашивающийся пункт, который почему-то часто забывают и игнорируют. Хотя с него начинается любой разговор с иностранным партнером.

Найдите агента с опытом работы в интересующих вас странах

В некоторых странах нам помогают местные агенты, которые уже отлично знают всех крупных игроков и то, как с ними лучше общаться.

Тщательно отбирайте партнеров; Старайтесь удостовериться, что вы на одной волне; Предоставляйте агенту все необходимые материалы вовремя.

И тогда он порадует вас новыми контрактами.

Проанализируйте контент на предмет соответствия социокультурным реалиям других стран

Говорят, что успеху «Маши и Медведя» в арабских странах очень способствовало то, что героиня носит платок.

Очень полезно посмотреть на свой контент непредвзято и соотнести его с культурой того рынка, куда вы хотите выйти, — что-то можно акцентировать, а что-то может стать неразрешимой проблемой для партнеров.

Будьте активны и участвуйте в выставках за границей

Находить партнеров и завязывать разговор можно и через профессиональные соцсети, но вот закрываются сделки часто при личных встречах — и выставки для этого самая лучшая возможность.

Крупнейшее событие — Mipcom в Каннах, но есть и более мелкие региональные мероприятия — Discop в Дубай, Mip LayAM в Канкуне и Cicaf в Ханчжоу, Китай.

На них можно понять, чем дышит отрасль и какие в ней основные тенденции.

Умейте ждать

Естественно желать как можно скорее достичь результата, но, к сожалению, в этой отрасли и мировой перспективе это не работает.

Даже самые маленькие сделки не приходят сразу, а крупные контракты с лидерами рынка можно обсуждать даже несколько лет — так работает система, и это нужно принять.

Порог входа в анимационную индустрию резко снизился — хотя в прошлом он стабильно рос, и, казалось, у маленьких студий и проектов больше нет перспектив.

Сейчас лучшее время для новых игроков зайти на свободный рынок и закрепиться. Таким шансом надо пользоваться!

Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney