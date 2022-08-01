Крупнейшая в России киносеть начнет показывать фильмы Голливуда вместе с отечественными

Крупнейшая в России объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» (владеет 76 кинотеатрами на 585 кинозалов) с 1 августа начнет предлагать посетителям новую услугу — кинопродукт. В него будут включать российский фильм и «зарубежные видеоматериалы».

В первый кинопродукт сети войдут мультфильмы — российский «Кощей. Начало» (студия «Паровоз») и «Миньоны: Грювитация» Universal Pictures (UPI), пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора киносети Алексея Васясина. Васясин не стал отвечать на вопрос, где именно киносеть возьмет копию фильма «Миньоны: Грювитация».

В будущем киносеть собирается расширить предложение, в него может быть включен «любой фильм зарубежной студии, покинувшей Россию», уточнил Васясин.

На стоимость кинопродукта будет влиять город, где будет идти показ, и время проведения сеанса — минимальная цена на утренний сеанс в регионах составит от 168 рублей, максимальная — на вечерний сеанс в Москве — 670 рублей.

Киносеть планирует делиться доходами от продажи кинопродукта, включающего голливудский фильм, но только с российскими прокатчиками и продюсерами. Процент будет зависеть от условий лицензионного контракта по российскому фильму (обычно кинотеатры оставляют себе 50% сборов фильмов).

Васясин подчеркнул, что запуск новой услуги — вынужденная мера. После приостановки деятельности голливудских студий в марте этого года кинотеатры лишились львиной доли своей выручки. Также сеть надеется привлечь внимание Минкультуры, чтобы начать разрабатывать единый план выхода из создавшейся ситуации.

Фото на обложке: Unsplash