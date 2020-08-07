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Ozon запустит онлайн-продажу автомобилей

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Маркетплейс Ozon и ГК «Автомир» запускают площадку для онлайн-продаж новых автомобилей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя онлайн-ритейлера. 

Ozon запустит онлайн-продажу автомобилей

На Ozon появится витрина «Автомира», на которой автодилер представит 14 автомобильных брендов, включая Hyundai, Nissan, Kia, Renault и Volkswagen. Пользователи смогут выбрать на онлайн-площадке модель, комплектацию и цвет автомобиля, а также забронировать машину.  «Автомир» гарантирует наличие автомобиля по цене, указанной в предложении. 

Сначала партнеры будут продавать только новые автомобили в Москве и Подмосковье. Затем Ozon планирует расширить географию и добавить автомобили с пробегом.

В апреле онлайн-сервис для продажи автомобилей в апреле запустил Сбербанк — под брендом «СберАвто». Сервис предлагает купить новый или подержанный автомобиль.

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