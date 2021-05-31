Ozon Express и «Яндекс.Лавка» запустят франшизы

Ozon Express и «Яндекс.Лавка» готовы привлекать локальных партнёров: сервисы доставки работают над программами франчайзинга. Решение позволит компаниям быстрее выйти на рынки регионов, но также может негативно отразиться на качестве работы сервисов.

Компания Ozon начала поиск руководителя направления развития франчайзинга в Ozon Express: соответствующая вакансия была опубликована на портале HeadHunter, сообщает «Коммерсантъ». В обязанности нового сотрудника будет входить разработка и реализация стратегии развития, создание и организация франшизы складов Ozon Express, а также разработка пакета для партнёров.

«Формируется новый отдел франчайзинга на Ozon Express, после чего будут формулироваться условия сотрудничества»,— заявил «Коммерсанту» источник в Ozon.

Сама компания отказалась от комментариев. После запроса «Коммерсанта» объявление о вакансии было удалено с HeadHunter.

Также на экспансию с помощью партнёров рассчитывают и в «Яндекс.Лавке»: источник рассказал изданию, что компания уже использует модель франшизы и рассчитывает открыться за счет локальных партнёров в ряде городов России до конца этого года. В обязанности партнёров будет входить организация операционных процессов, в их числе — работа склада, персонал, ассортиментная матрица и ценообразование.

В «Яндекс.Лавке» от комментариев также отказались.

Эксперт портала Franshiza.ru Анна Рождественская считает, что «Яндекс.Лавка» будет искать партнёров на целые регионы, а почти все крупные города оставит за собой. Сегмент доставки продуктов и товаров востребованный, работающих в нём сетей федерального охвата в России по-прежнему нет, а франшиза позволит быстрее развиваться на рынке, отмечает эксперт.

Модель работы по франчайзингу позволит компаниям выйти в ряд крупных регионов, таких как Красноярский край и Кемеровская область, где сложно работать без собственных складов и логистики, считает консультант JosDeVries The Retail Ирина Болотова. По её мнению, в числе потенциальных партнеров могут быть как крупные местные торговые сети, так и логистические компании.

Однако конкуренты по рынку полагают, что работа с партнёрами несёт в себе большие риски. Так, основатель службы доставки «Самокат» Вячеслав Бочаров заявил, что подбор, обучение и передача технологий, обеспечивающих работу компании, требуют большого контроля и компетенций.

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