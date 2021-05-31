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Ozon Express и «Яндекс.Лавка» запустят франшизы

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Редактор новостного отдела RB.RU

Андрей Шляховский

Ozon Express и «Яндекс.Лавка» готовы привлекать локальных партнёров: сервисы доставки работают над программами франчайзинга. Решение позволит компаниям быстрее выйти на рынки регионов, но также может негативно отразиться на качестве работы сервисов.

Ozon Express и «Яндекс.Лавка» запустят франшизы

Компания Ozon начала поиск руководителя направления развития франчайзинга в Ozon Express: соответствующая вакансия была опубликована на портале HeadHunter, сообщает «Коммерсантъ». В обязанности нового сотрудника будет входить разработка и реализация стратегии развития, создание и организация франшизы складов Ozon Express, а также разработка пакета для партнёров.

«Формируется новый отдел франчайзинга на Ozon Express, после чего будут формулироваться условия сотрудничества»,— заявил «Коммерсанту» источник в Ozon.

Сама компания отказалась от комментариев. После запроса «Коммерсанта» объявление о вакансии было удалено с HeadHunter.

Также на экспансию с помощью партнёров рассчитывают и в «Яндекс.Лавке»: источник рассказал изданию, что компания уже использует модель франшизы и рассчитывает открыться за счет локальных партнёров в ряде городов России до конца этого года. В обязанности партнёров будет входить организация операционных процессов, в их числе — работа склада, персонал, ассортиментная матрица и ценообразование.

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В «Яндекс.Лавке» от комментариев также отказались.

Эксперт портала Franshiza.ru Анна Рождественская считает, что «Яндекс.Лавка» будет искать партнёров на целые регионы, а почти все крупные города оставит за собой. Сегмент доставки продуктов и товаров востребованный, работающих в нём сетей федерального охвата в России по-прежнему нет, а франшиза позволит быстрее развиваться на рынке, отмечает эксперт.

Модель работы по франчайзингу позволит компаниям выйти в ряд крупных регионов, таких как Красноярский край и Кемеровская область, где сложно работать без собственных складов и логистики, считает консультант JosDeVries The Retail Ирина Болотова. По её мнению, в числе потенциальных партнеров могут быть как крупные местные торговые сети, так и логистические компании.

Однако конкуренты по рынку полагают, что работа с партнёрами несёт в себе большие риски. Так, основатель службы доставки «Самокат» Вячеслав Бочаров заявил, что подбор, обучение и передача технологий, обеспечивающих работу компании, требуют большого контроля и компетенций.

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Фото на обложке: Pili Greem / Shutterstock.

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