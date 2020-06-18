Ozon запустил собственную линейку одежды и аксессуаров

Ozon 16 июня запустил в продажу собственную лимитированную коллекцию одежды и аксессуаров. В ассортименте доступны куртки, дождевики, футболки, свитшоты, поясные сумки. Об этом Rusbase рассказал представитель интернет-ритейлера.

Коллекции одежды Ozon Blue и Ozon Magenta.

«В линейке представлены базовая одежда и аксессуары, которые подойдут покупателям любого пола и возраста, будь то взрослые или подростки <…>. Одежда изготовлена из качественных и дышащих материалов, легких в домашнем уходе», — говорится в сообщении компании.

Первая партия одежды ограничена и приобрести ее можно только на Ozon. В компании планируют расширять линейку новыми моделями одежды и аксессуаров.

По словам директора по развитию бизнеса Ozon Илоанги Ершовой, продажи одежды на площадке выросли на 139% в июне 2020 года по сравнению с июнем прошлого года, а в марте-мае — еще на 350%.

Фото: Ozon