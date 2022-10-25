Ozon избежал технического дефолта по выпуску облигаций на $750 млн с погашением в 2026 году. Компания договорилась с 75% держателей ценных бумаг о реструктуризации долга.

Ozon Holdings PLC объявил о достижении договоренности с 75% держателями выпуска облигаций на $750 млн с погашением в 2026 году о реструктуризации долга, сообщила компания. Решение держателей означает снятие с выпуска статуса технического дефолта, уточнили в Ozon.

Не голосовавшие держатели облигаций могут дать инструкции по валюте купонных выплат. Это должно быть сделано в течение семи дней после вступления в силу решения о реструктуризации, то есть после получения лицензий от США, Кипра и Великобритании.

Технический дефолт Ozon стал возможен из-за ограничений на денежные переводы головной компании Ozon – кипрской Ozon Holdings PLC, которая не смогла расплатиться с держателями облигаций.

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