Ozon пригласит уличных художников оформить пункты выдачи заказов

Интернет-платформа Ozon запустила проект Ozon Ballon: компания будет приглашать уличных художников для оформления пунктов выдачи заказов. Об этом Rusbase рассказали в Ozon.

Проект Ozon Ballon начнется в сентябре и продлится год. Отбор участников и реализация проектов проходит каждый месяц. Прием заявок закрывается в последний день каждого месяца, Ozon оглашает результаты не позднее 15 числа. Компания дает обратную связь каждому участнику конкурса в течение двух недель после отправки.

«Мы хотим превратить точки Ozon в креативные пространства и поддержать локальные арт-комьюнити, открыть новых художников, в том числе в регионах», — отметила Мария Кутузова, бренд-директор Ozon.

Отправить заявку и принять участие в отборе можно на странице Ozon Ballon. На сайт необходимо загрузить файл с эскизом росписи и указать контактные данные. Ограничений по стилю и опыту художника нет. Интернет-платформа предоставит материалы и инструменты для творчества.

Лучшие рисунки также попадут на мерч Ozon. Еще победители получат по 4 тысячи рублей для покупок на площадке.

Фото: Soloveva Kseniia / Shutterstock