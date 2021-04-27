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Пароли утекли в Сеть: менеджер Passwordstate был взломан

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Менеджер паролей Passwordstate был взломан — клиенты сервиса получили обновление с вредоносным файлом, который передавал данные хакерам.

Пароли утекли в Сеть: менеджер Passwordstate был взломан

Разработчик Passwordstate, австралийская компания Click Studios, предупредила клиентов о взломе — об этом сообщается в письме, опубликованном в Twitter польским порталом Niebezpiecznik, пишет «Коммерсантъ»

С 20 по 22 апреля злоумышленники распространили среди клиентов сервиса вредоносное обновление: на устройства загружался zip-архив, после установки которого преступники получали данные пользователей. Хотя пароли в Passwordstate и находятся в зашифрованном виде, в свободном доступе есть достаточно инструментов для их расшифровки, отметил исследователь кибербезопасности Хуан Андре в Twitter.

Click Studios выпустила патч, удаляющий вредоносный архив, и рекомендовала клиентам сменить пароли.

Менеджер паролей Passwordstate используют 370 тысяч специалистов по информационной безопасности и 29 тысяч компаний по всему миру, многие из них входят в рейтинг Fortune 500, говорится на сайте Click Studios. 

Из российских компаний в рейтинг Fortune 500 в 2020 году вошли «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и Сбербанк; ни одна из них не ответила на запрос «Коммерсанта» об использовании Passwordstate. 

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Фото: jamdesign / Depositphotos.

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