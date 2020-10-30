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Исследование: только каждый десятый согласен на переезд ради работы

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

С начала года готовых к смене места жительства соискателей стало меньше. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе сервиса по подбору персонала «Работа.ру».

Исследование: только каждый десятый согласен на переезд ради работы

Эксперты «Работы.ру» изучили 300 тысяч резюме, которые были опубликованы с июля по сентябрь этого года. Только 11% новых соискателей оказались готовы к переезду ради карьеры. В первом квартале таких желающих было 13%.

«Часть специалистов стали работать дистанционно, другие не готовы к переезду из-за коронокризиса. У третьих из-за пандемии нет уверенности в завтрашнем дне, поэтому решение о смене города откладывается», — пояснил коммерческий директор «Работы.ру» Владимир Корицкий.

Почти 82% из тех, кто всё же не против собрать чемоданы, живут в Москве, 11% — в Санкт-Петербурге. Остальные 7% приходятся на ищущих работу в Калуге, Краснодаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге и некоторых других городах.

Фото: svitlini / Shutterstock

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