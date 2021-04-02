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В «Яндекс.Браузере» появился встроенный перевод текста на картинке

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

«Яндекс.Браузер» благодаря «Яндекс.Переводчику» и технологиям компьютерного зрения стал первым десктопным браузером со встроенным переводом текста на картинке, сообщили RB.ru в пресс-службе компании.

В «Яндекс.Браузере» появился встроенный перевод текста на картинке

«Яндекс.Браузер» давно «умеет» переводить текст на странице, но иногда этого недостаточно, когда важная информация размещена на картинке. Порой, не всегда понятно что написано на кнопках, сделанных в виде изображений. Теперь «Яндекс.Браузер» позволяет переводить такие тексты, не скачивая специальных расширений, уточнили в компании.

Можно переводить сразу все картинки или по одной. Для перевода текста на конкретном изображении достаточно выбрать соответствующий пункт в контекстном меню. Если есть задача перевести сайт в целом, например, если нужно прочитать названия кнопок и тексты сразу на всех картинках, необходимо открыть меню «Переводчика» в адресной строке и выбрать нужный пункт.

Новая возможность доступна в «Яндекс.Браузере» для Windows и бета-версии для Android. В ближайшее время она появится в версии браузера для остальных десктопных платформ, а для iOS — до конца года.

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Фото: пресс-служба «Яндекса»

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