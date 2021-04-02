В «Яндекс.Браузере» появился встроенный перевод текста на картинке

«Яндекс.Браузер» благодаря «Яндекс.Переводчику» и технологиям компьютерного зрения стал первым десктопным браузером со встроенным переводом текста на картинке, сообщили RB.ru в пресс-службе компании.

«Яндекс.Браузер» давно «умеет» переводить текст на странице, но иногда этого недостаточно, когда важная информация размещена на картинке. Порой, не всегда понятно что написано на кнопках, сделанных в виде изображений. Теперь «Яндекс.Браузер» позволяет переводить такие тексты, не скачивая специальных расширений, уточнили в компании.

Можно переводить сразу все картинки или по одной. Для перевода текста на конкретном изображении достаточно выбрать соответствующий пункт в контекстном меню. Если есть задача перевести сайт в целом, например, если нужно прочитать названия кнопок и тексты сразу на всех картинках, необходимо открыть меню «Переводчика» в адресной строке и выбрать нужный пункт.

Новая возможность доступна в «Яндекс.Браузере» для Windows и бета-версии для Android. В ближайшее время она появится в версии браузера для остальных десктопных платформ, а для iOS — до конца года.

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Фото: пресс-служба «Яндекса»