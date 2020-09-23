Во время пандемии спрос на электросамокаты и гироскутеры вырос в два раза — исследование

В июне-сентябре 2020 года в России резко вырос спрос на электросамокаты, гироскутеры и другие средства индивидуального передвижения. Об этом говорят результаты исследования «Авито», с которыми ознакомился Rusbase.

По данным исследования, в 2020 году спрос на личный электротранспорт в России вырос в 2,2 раза по сравнению с июнем–сентябрем прошлого года. Эксперты объясняют это традиционным ростом интереса к электротранспорту в теплое время года, влиянием пандемии и желанием россиян разнообразить досуг.

Самые популярные виды электротранспорта на «Авито»:

электросамокат;

гироскутер;

электроскутер;

моноколесо.

Цены на электротранспорт также выросли: по сравнению с летом и сентябрем прошлого года стоимость средств индивидуального передвижения в России выросла на 18% и составила в среднем 10 503 рубля.

Самая высокая цена на личный электротранспорт была зафиксирована в Ростове-на-Дону — 15 900 рублей. В Москве электротранспорт можно было купить в среднем за 12 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — за 14,5 тысяч рублей. Дешевле всего электросамокаты и гироскутеры обошлись жителям Волгограда, здесь их можно было приобрести за 6 490 рублей.

Кроме того, увеличилось количество объявлений о продаже средств индивидуального передвижения в России. По сравнению периодом с июня по сентябрь прошлого года объявлений стало больше в 2,1 раза.

Самый большой рост количества объявлений эксперты выявили в Красноярске и Челябинске. По сравнению с прошлым годом выставлять на продажу средства индивидуального передвижения в этих городах стали больше в 10 и в 9 раз соответственно. В Москве пользователи разместили на 76% больше объявлений о продаже электротранспорта, чем летом и в начале осени 2019 года.