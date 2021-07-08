Зампред правления «Сбербанка» назвал ситуацию с телефонным мошенничеством национальным бедствием

Телефонное мошенничество – национальное бедствие России. Об этом заявил зампред правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов. По его словам, каждый десятый телефонный звонок в нашей стране – это звонок преступника.

Кузнецов назвал Россию «лидером по телефонному мошенничеству». В стране функционируют 150-170 преступных колл-центров, в каждом из которых работают 30-40 кибермошенников, уточнил Кузнецов.

«Почти в два раза мы видим рост телефонного мошенничества за последние полтора года. Мы считаем, что ситуация настолько сложная пока на сегодняшний день, что можно считать, что эта ситуация имеет все признаки национального бедствия», – цитируют «РИА Новости» зампреда правления «Сбербанка» Станислава Кузнецова.

В России кибермошенники совершают около 100 тысяч звонков ежедневно. Каждый десятый звонок абоненту – это звонок мошенника, сказал Кузнецов. 90% россиян хотя бы раз сталкивались с телефонным мошенничеством, отметил он.

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