«Почта России» автоматизирует предоставление скидок для маркетплейсов

«Почта России» определена фактическим оператором субсидии на отправку товаров за рубеж через маркетплейсы. Компания будет предоставлять скидки на свои международные тарифы и получать из бюджета соответствующее финансирование.

Программа инициирована Минпромторгом, она предусматривает скидку до 50% на отправку посылок за рубеж, в бюджете на нее заложено 1,5 млрд руб., обратил внимание на документ ведомства «Коммерсантъ».

Для администрирования процесса компания заказала разработку системы за 40 млн руб. Участники рынка поддерживают инициативу, но предлагают расширить субсидии и на других операторов экспресс-доставки.

Сам документ, как пишет издание, разработан еще в конце прошлого года. Планировалось, что в течение трех лет российские маркетплейсы смогут получить 1,5 млрд руб. субсидий для стимулирования экспорта российских товаров через них. Затем было решено направить средства на скидки поставщикам маркетплейсов на отправку за рубеж.

Главная цель нововведения — поддержка малого и среднего бизнеса, а также способствовать увеличению объема экспорта из России, сказал eBay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов. В «AliExpress Россия» отметили, что важно оказывать помощь именно субъектам малого и среднего бизнеса, так как они прямо несут затраты на логистику.

В пресс-службе Минпромторга газете пояснили, что проект постановления, который запустит программу, должен вступить в силу уже в этом году. Как отметили в ведомстве, чтобы воспользоваться субсидией, маркетплейс должен будет предоставить скидку на свои услуги продавцу продукции, которая будет равна скидке, полученной владельцем агрегатора на тарифы на международные почтовые отправления.

«Почта России» уже заключила контракт на разработку информационной системы для администрирования субсидий за недополученные доходы от скидок на тарифы, которые «Почта» предоставляет маркетплейсам и их продавцам при отправке на экспорт. Сейчас тарифы варьируются от сотен до тысяч рублей в зависимости от массы посылки, места назначения и транспорта. Маркетплейсы должны будут завести личный кабинет в системе для обмена информацией с «Почтой». Поставщиком решения выступит компания «Простой бизнес», сумма контракта составила 40 млн руб. В «Простом бизнесе» подтвердили факт сделки, в «Почте России» на запрос газеты не ответили.

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Фото: LesdaMore/Shutterstock