Россия, походы, кешбэк: как отдыхают в РФ – три исследования по теме

Портал SuperJob выяснил, какие направления отдыха выбирают россияне для осеннего отпуска. МЧС рапортует о рекордном количестве пеших туристов в этом году. А сервис «Туту.ру» выяснил, что 30% отдыхающих планируют воспользоваться программой кешбэка.

Каждый третий работающий россиянин пойдет в отпуск осенью, выяснил исследовательский центр SuperJob.

Дома его проведут 15% опрошенных, еще 6% выделят это время на дачные хлопоты, а из оставшихся лишь 3% отправятся за границу (в основном это люди с доходом от 80 тыс. рублей).

Поездки по России планируют 10% осенних отпускников со средним доходом от 50 до 80 тыс. рублей в месяц. Они выбрали для себя самые популярные направления — Черноморское побережье, Санкт-Петербург и Москва.

Среди востребованных направлений фигурируют также Калининградская область, города Золотого кольца, Северный Кавказ и Карелия.

При этом из всех отдыхающих лишь 30% намерены воспользоваться услугой кешбэка (причем 18% из них сделают это впервые, а у 12% такой опыт уже был).

Еще 39% отпускников вообще не знают о такой услуге. Об этом по запросу «РИА Новости» узнал портал «Туту.ру».

Осенний этап программы туристического кэшбэка в 20% за поездки по России начался 25 августа и продлится до 10 сентября. В нем участвуют туры с 1 октября по 25 декабря.

Этот этап особенный – в него впервые включили повышенный кешбэк до 40 тыс. рублей на отдых в санаториях и отелях на Дальнем Востоке. И теперь в программе участвуют поездки от трех ночей.

Впрочем, для некоторых туристов тема кешбэка не так актуальна (возможно, поэтому они не знают о программе?). Ведь эти отдыхающие предпочитают пешие походы.

По данным МЧС, которые приводит РБК, число туристов, зарегистрированных в походах этим летом, увеличилось почти втрое в сравнении с 2020 годом (12 тыс. групп общей численностью 152 тыс. человек против 6 тыс. групп туристов численностью 54,5 тыс. человек).

У резко вспыхнувших любви к походам и тяге к турам по России, по мнению экспертов, корень один — сокращение возможностей выезда за рубеж.

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