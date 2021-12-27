Мэрия Москвы попросила агрегаторы не поднимать цены на такси перед Новым годом

Департамент транспорта Москвы направил официальные письма крупным агрегаторам и таксомоторным компаниям с просьбой не поднимать стоимость поездок на такси в канун Нового года.

«Мы понимаем, что законы не регулируют тарифы, и все же обращаемся к агрегаторам: очень просим вас устанавливать адекватные цены и не поднимать стоимость поездок в канун Нового года и новогодних каникул. Такси должно оставаться комфортным, доступным и удобным», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале дептранса.

В мэрии Москвы просят перевозчиков проинформировать пассажиров о повышающем коэффициенте и разместить на передней панели в салоне такси информации о тарифах, чтобы пассажиры всегда могли свериться с ценой в приложении.

«Нередко в преддверии праздников и в праздничные дни агрегаторы завышают цены, а пассажиры узнают об этом уже в поездке», — отметили в дептрансе.

Стоимость поездок на такси в Москве подорожала на четверть в декабре 2021 года, сообщил 27 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты Tinkoff Data. Средняя стоимость поездки на 21 декабря достигла 520 рублей. По данным дептранса, на конец ноября средний чек составлял 473 рубля, что на 24% больше, чем годом ранее.

Комментарии агрегаторов

RB.RU обратился за разъяснениями в «Яндекс Go», «Ситимобил» и Gett.

В «Яндекс Go» заявили, что спрос на поездки растет, а число машин и водителей, к сожалению, нет.

«Это и есть основная причина, почему в острый момент спроса цены на такси растут. При этом базовые тарифы мы меняем крайне редко, обычно раз в 2-3 года», — отметили в компании.

В «Яндекс Go» посоветовали москвичам следить за предупреждениями о цене и учитывать, что в особенно сложные для города дни, когда пробки показывают 9 и 10 баллов, лучше пересесть на общественный транспорт.

В «Ситимобил» заверили, что не собираются поднимать тарифы для Москвы и других городов, но стоимость поездок может увеличиться, так как формируется «с помощью алгоритмов динамического ценообразования».

«В предновогоднюю пору, спрос на такси традиционно увеличивается, в том числе и по той причине, что из-за пробок время поездок растет, а значит, что на выполнение одного заказа водитель тратит больше времени. В такой ситуации цена поездки может быть увеличена из-за появления повышающего коэффициента», — отметили в компании.

В условиях резкого роста спроса увеличить число водителей одномоментно не получится. При этом цена не может условно возрасти в 10 раз, существуют ограничения.

«В экстренных случаях мы стараемся ограничивать действия алгоритмов так, чтобы колебания цены не были слишком значительными и при этом мы все же сумели подать машину тем, кто ее заказал», — добавили в «Ситимобил».

По России в середине декабря прокатилась волна забастовок водителей такси, которые требовали повысить минимальную стоимость заказа и понизить комиссию, которую сервис забирает себе.

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Фото на обложке: Unsplash