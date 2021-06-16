Подведомственный Роскомнадзору центр предложил легализовать доступ к порнографии через портал госуслуг

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предложил ужесточить доступ к порнографии в интернете и разделить ее на «незаконный» и «не запрещенный законом» контент. Доступ к последнему предлагается открыть только совершеннолетним.

Подтверждать возраст предлагается через портал госуслуг, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Научно-технического центра (НТЦ) ГРЧЦ о регулировании распространения порнографии в интернете и международном опыте ограничения несовершеннолетних от ее просмотра.

К «незаконной» порнографии авторы исследования отнесли детскую порнографию и «явно оскорбительную», в том числе изнасилования.

«Не запрещенную законом» порнографию определяют как материалы, представляемые в виде «натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия».

Что делать с «незаконной» порнографией, в НТЦ ГРЧЦ не уточняют, а просмотр «незапрещенной» предлагается сделать возможным для совершеннолетних граждан.

Чтобы соблюсти возрастные ограничения, авторы исследования предлагают разработать порносайтам систему верификации пользователей либо вход через государственную систему идентификации граждан ЕСИА (используется на сайте госуслуг).

Фильтровать порнографический трафик предлагается по умолчанию с помощью оборудования на сетях операторов, обязательного к установке. Авторы исследования полагают, что доступ должен быть ограничен до тех пор, пока пользователь не подтвердит свой возраст.

Отдельно предлагается рассмотреть обязательную фильтрацию порнотрафика на сетях операторов в школах и детских садах.

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Фото: Unsplash