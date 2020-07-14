Самый богатый россиянин лишился $3,6 млрд

Состояние владельца «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на $3,6 млрд после аварии на предприятии. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на рейтинга Forbes Real Time.

Капитал Потанина уменьшился на 13,5% — с $26,7 до $23,1 млрд. Несмотря на это, предприниматель остается самым богатым человеком в России. Также он занимает 49-е место в списке богатейших бизнесменов мира.

Падение акций «Норильского никеля» началось 4 июня после совещания Владимира Путина, посвященного ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске (принадлежит «Норникелю»). Тогда Владимир Потанин оценил расходы на устранение последствий ЧП в 10 млрд рублей. 6 июля Росприроднадзор оценил сумму экологического ущерба от разлива топлива почти в 148 млрд рублей (почти $2 млрд).

Следующее сильное падение котировок произошло 13 июля, после аварии на предприятии «Норильсктрансгаз» (входит в «Норникель»). Там из-за разгерметизации трубопровода вытекло 44,5 тонн авиационного топлива.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла утечка около 21 тысячи тонн дизельного топлива. Это привело к загрязнению местных рек и почвы. В зоне аварии был объявлен режим ЧС федерального уровня. По прогнозу Минприроды, на восстановление экологии в районе происшествия уйдет не менее десяти лет.

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