Частным инвесторам предложат профинансировать факторинговые сделки
Краудлендинговая платформа «Поток» запускает проект по краудфакторингу. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.
На платформе «Поток» частные инвесторы выдают займы малому бизнесу. Инвесторами могут быть физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Владельцы платформы планируют предложить частным инвесторам обеспечить финансирование факторинговых сделок.
Факторинг необходим для обеспечения бесперебойной деятельности поставщиков товаров и услуг для крупного бизнеса.
Крупные компании переводят поставщикам оплату не сразу — обычно это происходит в течение 20 дней. Но поставщики должны расплачиваться по собственным обязательствам, для чего они привлекают средства факторинговых компаний. Это позволяет им сразу получить деньги: под уступку прав требований к конечному заказчику и с комиссией в размере 5–10%.
Российские факторинговые компании используют собственные или кредитные средства для операционной деятельности и финансирования поставщиков.
Краудфакторинг поможет отойти от классической модели финансирования, отметили представители «Потока». Такая схема позволит продавать права требования по портфелю отдельным инвесторам, которые будут зарабатывать на портфеле прав требований, рассказали в компании.
По словам представителей платформы, доходность инвесторов может составить до 15%. Средний объем требуемого финансирования — 350 тысяч рублей на одну сделку.
Торговля будет осуществляться через инвестиционную платформу «Поток.Факторинг». Компания будет работать только с поставщиками в крупнейшие сети ритейлеров в России, отметил управляющий партнер «Потока» Юрий Попов.
Сети и поставщики работают через электронный документооборот, «Поток.Факторинг» будет подключаться к сети и получать доступ к информации о принятых поставках и подписанным электронной подписью сопровождающим документам.
По договору факторинга после поставки ритейлер будет расплачиваться не напрямую с поставщиком, а с «Поток.Факторингом», который вернет инвесторам их вложения с процентом.
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