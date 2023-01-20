«Победа» согласилась частично изменить правила провоза ручной клади после решения Верховного суда

После решения Верховного суда РФ «Победа» согласилась частично изменить правила провоза ручной клади в салоне. Компания уточнит нормы транспортировки дамских сумок и портфелей, но общие правила провоза оставит прежними.

Входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Победа» частично изменит нормы провоза ручной клади в салоне после решения Верховного суда РФ. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя перевозчика.

«Победа» в соответствии с авиационными стандартами снимет ограничения габаритов дамских сумок, рюкзаков и портфелей. Общие правила провоза ручной клади и тарифная политика компании останутся прежними.

С 2019 года в «Победе» действуют два варианта провоза ручной клади. Первый – в салон можно взять любое количество вещей, но все они должны помещаться в специальный калибратор, размером 36х30х27 см. Второй – пассажиру предоставляется одно место ручной клади, плюс с собой можно взять сумку или рюкзак размерами не более 36х30х23 см.

Возможное нарушение прав пассажиров в части ограничения габаритов разрешенных к провозу в ручной клади дамских сумок еще в 2021 году заметил Ространснадзор. Верховный суд встал на сторону ведомства и обязал авиакомпанию изменить правила.

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