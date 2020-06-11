85% сотрудников малых компаний используют личные устройства на удаленке — исследование

Исследование «Лаборатории Касперского» показало, что только 19% сотрудников малых фирм стали работать на личных устройствах в период пандемии. Более половины работников делали это и раньше. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

Исследование проводилось в апреле 2020 года в 12 странах, в том числе в России. При поддержке компании Toluna «Лаборатория Касперского» опросила 6017 сотрудников фирм.

Выяснилось, что после перехода на дистанционный режим работы микробизнес стал часто применять политику «принеси свое устройство». Обеспечить весь штат необходимой техникой сложно. В результате 85% сотрудников российских компаний, чей штат не превышает 50 человек, используют персональную технику в бизнес-целях. Вместе с тем отмечается, что только 8% работников получили инструкции по информационной безопасности.

«Реализация даже базовых мер по защите от цифровых угроз может значительно снизить вероятность финансового ущерба», — комментирует Андрей Данкевич, эксперт «Лаборатории Касперского» по киберзащите для МСБ.

По данным «Лаборатории Касперского», до пандемии 40% опрошенных компаний становились жертвами атак на персональные устройства. С более активным использованием цифрового пространства во время карантина показатель может ухудшиться, отмечают в компании.

Для эффективной защиты от киберугроз «Лаборатория Касперского» рекомендует небольшим компаниям:

использовать пароли для всех устройств, включая мобильные телефоны и Wi-Fi роутер;

настроить самый защищенный тип шифрования в роутере — WPA2;

включить VPN, особенно если сотрудник использует общественные точки доступа Wi-Fi;

использовать надежные защитные офисные решения, которые помогают безопасно проводить финансовые операции, блокировать вредоносное ПО и надежно хранить информацию;

использовать надежные облачные сервисы для хранения и передачи корпоративных данных;

организовать обучение по кибербезопасности для работников, включающее базовые практики информационной безопасности.

Фото: NewFabrika / Shutterstock