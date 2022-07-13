«Почта России» запустила для продавцов сервис доставки до складов маркетплейсов

«Почта России» решила заняться доставкой товаров до складов маркетплейсов. Сервис доступен в 75 городах. Стоимость доставки у «Почты» до 20% ниже средней по рынку. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Услугой смогут воспользоваться продавцы, которые передают хранение, комплектацию и сортировку заказов на сторону маркетплейса, так и те, кто самостоятельно обрабатывает заказы и хранит их на собственных или партнерских фулфилмент-складах.

Продавец может сдавать товары в отделения для корпоративных клиентов и сортировочные центры «Почты» или вызвать для этого курьера.

Стоимость будет зависить от физического веса груза и пункта доставки. Объем на цену влиять не будет. Оператор примет товары в коробках и на паллетах, перевезет собственным транспортом.

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