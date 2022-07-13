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«Почта России» запустила для продавцов сервис доставки до складов маркетплейсов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Почта России» решила заняться доставкой товаров до складов маркетплейсов. Сервис доступен в 75 городах. Стоимость доставки у «Почты» до 20% ниже средней по рынку. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Почта России» запустила для продавцов сервис доставки до складов маркетплейсов

Услугой смогут воспользоваться продавцы, которые передают хранение, комплектацию и сортировку заказов на сторону маркетплейса, так и те, кто самостоятельно обрабатывает заказы и хранит их на собственных или партнерских фулфилмент-складах.

Продавец может сдавать товары в отделения для корпоративных клиентов и сортировочные центры «Почты» или вызвать для этого курьера.

Стоимость будет зависить от физического веса груза и пункта доставки. Объем на цену влиять не будет. Оператор примет товары в коробках и на паллетах, перевезет собственным транспортом.

Фото на обложке: Skyliz / Unsplash

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