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СМИ узнали о планах властей продлить режим самоизоляции

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Режим самоизоляции по стране может распространиться и на майские праздники, а также рабочие дни между ними. Это основной сценарий, который сейчас обсуждают федеральные власти. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

СМИ узнали о планах властей продлить режим самоизоляции

Россияне отдыхают на майские праздники в течение восьми дней: с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая.

Если люди будут продолжать находиться дома, это поможет сдержать дальнейшую волну распространения коронавируса, пояснил один из собеседников издания.

Еще один сценарий — продление режима нерабочих недель до середины мая, сообщил другой источник. В случае негативного развития событий не исключено продление самоизоляции до 1 июня, добавил он.

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