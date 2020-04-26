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Система цифровых пропусков появится в 21 регионе России

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков появится в 21 регионе России. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Минкомсвязи РФ.

Система цифровых пропусков появится в 21 регионе России

Сначала к системе подключатся семь регионов Центрального федерального округа: Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. 

Со следующей недели платформу начнут внедрять в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Через платформу работодатели будут оформлять постоянные пропуска для сотрудников. После проверки и одобрения заявки работодателей власти выдадут работнику пропуск в виде QR-кода. Сотрудник получит пропуск в личном кабинете на портале госуслуг и по электронной почте. 

Те, у кого есть аккаунт на портале госуслуг, могут получить разовый пропуск в мобильном приложении «Госуслуги.Стопкороновирус». В приложении надо будет указать причину выхода и место назначения. 

Фото: Pixabay

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