Рост числа точек общепита в России замедлился в пять раз — исследование

Пандемия коронавируса повлияла на значительное замедление роста точек общепита в России, а также привела к увеличению среднего чека за бизнес-ланчи в крупных городах. Об этом говорится в исследовании сервиса 2ГИС, на которое ссылается ТАСС.

Сервис проанализировал изменение количества кафе, баров и ресторанов за прошедший год в 15 российских городах-миллионниках, изучив данные о среднем чеке, доле летних веранд в заведениях и стоимости бизнес-ланчей.

В целом, отмечают аналитики, за первое полугодие 2020 года из-за пандемии рост числа организаций общепита замедлился в пять раз.

Если за прошлый год динамика в половине городов-миллионников превышала 10%, то в первой половине 2020 года сопоставимый прирост продемонстрировали только Уфа (18,7%) и Омск (10,3%). В подавляющем же большинстве крупнейших городов прирост числа заведений не превысил 6%.

При этом, начиная с введения ограничений из-за пандемии, в большинстве «миллионников» прирост числа заведений остановился или их число и вовсе начало сокращаться, как в Перми (-5,5%) и Нижнем Новгороде (-12,6%).

«С середины 2019 года до марта число организаций общепита, по данным 2ГИС, в среднем увеличивалось на 1% в месяц. В марте 2020 года их число уменьшилось на 2%. Затем динамика стала положительной, но рост всего 0,2% в месяц, то есть по сравнению с докризисным полугодием темпы роста упали в пять раз», — пояснили в компании.

Динамика среднего чека в заведениях по всей России в целом осталась стабильна, несмотря на пандемию, рассказали в 2ГИС, при этом в шести из 15 городах он даже снизился за год, например в Омске (на 3,2%, до 518 рублей), Казани (на 2,2%, до 622 рублей) и Москве (на 1,8%, до 1199 рублей).

Наибольший рост среднего чека — в Екатеринбурге (на 16,7%, до 677 рублей), Нижнем Новгороде (на 7,5%, до 657 рублей) и Челябинске (на 3,1%, до 570 рублей).

Противоположная ситуация сложилась со средним ценником на бизнес-ланчи, который год от года был стабильным.

Так, меньше бюджетных ланчей стало в Новосибирске, Омске, Самаре, Санкт-Петербурге и Челябинске, больше дорогих предложений стало в Волгограде, Ростове-на-Дону и Уфе.

В лидерах по росту ценника на бизнес-ланч — Челябинск (10,2%), Екатеринбург (8,8%) и Красноярск (8,7%). В этих городах больше заведений стали предлагать обеды в диапазоне от 150 до 250 рублей. Самые дорогие ланчи по-прежнему в Москве, где за прошедший год средняя цена выросла на 1,9%, до 319 рублей.

Фото: Unsplash